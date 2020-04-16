Польща послаблює карантин - відкривають ліси й парки

Із понеділка, 20 квітня, у Польщі вступає в дію ряд пом’якшень карантину, запровадженого через пандемію COVID-19.

Про це повідомляє Onet із посиланням на польського прем’єра Матеуша Моравецького.

«Коронавірус тривалий час суттєво обмежує життя Польщі, проте з понеділка починаємо поволі розморожувати наше щоденне звичне життя. Ми переходимо до контрнаступу. Я переконаний, що у нас є правильні інструменти для цього сьогодні», - заявив Моравецький.

Мова йде про наступні пом’якшення: відкриття лісів і парків, виключаючи дитячі майданчики, послаблення умов торгівлі (у магазинах площею до 100 квадратних метрів можуть розміститися чотири людини на один касовий апарат, а там, де понад 100 квадратних метрів - одна людина на 15 квадратних метрів площі), дозвіл перебувати в церквах і культових будівлях одній людині на 15 квадратних метрах.

У той же час польські громадяни як і раніше зобов'язані носити маски в громадських місцях і дотримуватися дистанції між собою. Прем'єр також сказав, що кожен, хто може, повинен працювати віддалено.

За словами польського прем’єра, якщо кількість випадків коронавірусу не буде зменшуватися, то потрібно буде трохи довше почекати на наступні етапи послаблення обмежень. Інші етапи включають поступове відкриття інших магазинів, громадських установ і ресторанів, але поки конкретних дат в уряді не називають.

Слід зазначити, що Україна і Польща майже одночасно зафіксували перші випадки коронавірусу на початку березня, і відповідь країн на епідемію часто порівнюють.

Станом на 16 квітня у Польщі всього підтверджено 7918 випадків COVID-19. Кількість померлих через цю хворобу складає 314, а число тих, що вже одужали - 774.

В Україні лабораторно підтверджено 4161 випадок COVID-19, з них 116 летальних, 186 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 397 нових випадків.

Фото: АА