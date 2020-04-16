Британія продовжила карантин ще на три тижні

Британська влада вирішила продовжити карантин у зв’язку з пандемією коронавірусу ще на 3 тижні.

Про це повідомляє BBC із посиланням на главу МЗС Об’єднаного Королівства Домініка Рааба, котрий тимчасово заміняє Бориса Джонсона на посаді прем’єр-міністра.

«Повний карантин у Об’єднаному Королівстві продовжуватиметься ще додаткові 3 тижні, оскільки уряд намагається уникнути другого піку заражень COVID-19», - йдеться в повідомленні.

Британська влада припускає, що число нових випадків інфікування коронавірусом поступово стабілізується та навіть починає зменшуватися. Те ж саме стосується й кількості госпіталізацій пацієнтів.

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Протягом доби 15 квітня у Великій Британії зафіксували 861 летальний випадок унаслідок пандемії коронавірусу. Загальна кількість летальних випадків в країні зросла до 13 729, повідомляє у Twitter Департамент охорони здоров'я та соціального забезпечення британського уряду.

"Станом на 17:00 15 квітня зі шпиталізованих з діагнозом коронавірусної хвороби пацієнтів у Великій Британії, 13 729 на жаль померли", - йдеться у дописі.

Станом на сьогодні у Британії було здійснено тестування на коронавірус у 327 608 осіб, з яких у 103 093 підтвердили COVID-19.

Як повідомлялося, станом на 16 квітня у світі вже зареєстрували понад два мільйони випадків зараження коронавірусом, з них - понад пів мільйона людей одужали і 142 712 померли.