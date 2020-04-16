Велика Британія вважає, що Всесвітня організація охорони здоров'я грає важливу роль у глобальному реагуванні на пандемію коронавірусу, тому не планує припиняти її фінансування.

Про це заявив речник прем'єр-міністра Бориса Джонсона, повідомляє CNN.

"Наша позиція полягає в тому, що Велика Британія не планує припиняти фінансування ВООЗ, яка грає провідну роль у глобальному реагуванні на здоров'я населення у світі… Коронавірус - це глобальний виклик, і важливо, щоб країни разом працювали над усуненням загальної для всіх загрози", - йдеться у заяві.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні Дональд Трамп заявив, що США призупиняють виділення коштів на фінансування Всесвітньої організації охорони здоров’я.

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"Реальність така, що ВООЗ не змогла вчасно отримати прозору інформацію, опрацювати та поділитися нею в належний спосіб», - зазначив американський лідер.

Раніше рішення президента США розкритикував генсек ООН Антоніу Гутерреш, наголосивши, що зараз не час для такого кроку.

Станом на 15 квітня кількість випадків коронавірусу у світі перевищила 2 мільйони.