Британія не планує припиняти фінансування ВООЗ
Про це заявив речник прем'єр-міністра Бориса Джонсона, повідомляє CNN.
"Наша позиція полягає в тому, що Велика Британія не планує припиняти фінансування ВООЗ, яка грає провідну роль у глобальному реагуванні на здоров'я населення у світі… Коронавірус - це глобальний виклик, і важливо, щоб країни разом працювали над усуненням загальної для всіх загрози", - йдеться у заяві.
Як повідомляв Укрінформ, напередодні Дональд Трамп заявив, що США призупиняють виділення коштів на фінансування Всесвітньої організації охорони здоров’я.
"Реальність така, що ВООЗ не змогла вчасно отримати прозору інформацію, опрацювати та поділитися нею в належний спосіб», - зазначив американський лідер.
Раніше рішення президента США розкритикував генсек ООН Антоніу Гутерреш, наголосивши, що зараз не час для такого кроку.
Станом на 15 квітня кількість випадків коронавірусу у світі перевищила 2 мільйони.