У Нідерландах можуть послабити карантин з 28 квітня

Влада Нідерландів розглядає можливість послаблення з 28 квітня обмежень, запроваджених через коронавірус.

Про це заявив на пресконференції прем'єр-міністр Марк Рютте, повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

“Я сподіваюся, що послаблення можливе після 28 квітня, але йдеться саме про послаблення обмежень”, - наголосив Рютте.

За його словами, у разі послаблення карантину певні обмеження зберігатимуться. Тож про повернення країни у травні до попереднього способу життя не йдеться.

Рютте наголосив, що рішення прийматиметься наступного тижня, воно залежить від того, чи зростатиме кількість хворих і госпіталізованих.

Крім того, наступного тижня мають вирішити питання щодо створення мобільного додатку, що має відстежувати контакт і поширення COVID-19. Наразі від розробників вже надійшло 750 пропозицій

Прем'є-міністр також укотре закликав громадян залишатися вдома, а під час прогулянок тримати півтораметрову дистанцію одне від одного.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах до 28 квітня продовжили обмежувальні заходи з метою протидії поширенню коронавірусу.

Усі заходи за участю значної кількості людей в країні заборонено до 1 червня. Це стосується і подій, на які збирається менш як 100 осіб. Людей закликали не наближатися одне до одного ближче, ніж на 1,5 метра. За порушення передбачено штраф у розмірі 400 євро.

За даними сайту Worldometer, станом на 16 квітня у світі зареєструвано 2 084 744 випадки зараження коронавірусом, з них 134 685 летальних, 515 475 людей одужало.