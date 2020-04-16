У Південній Кореї відбулися парламентські вибори – явка найвища за 28 років

На виборах до Національних зборів (парламенту) Республіки Корея 21-го скликання, які пройшли на тлі пандемії коронавірусу, перемогу здобув правлячий блок на чолі з Демократичною партією.

Про це повідомляє Yonhap.

«Правляча Демократична партія (ДП) здобула впевнену перемогу на загальних виборах у четвер», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з 300 мандатів у парламенті ДП здобула 163, Об'єднана партія майбутнього - 84. До нового парламенту також пройшли п'ять незалежних кандидатів і представник Ліберальної партії справедливості.

Загалом, в однопалатний парламент Південної Кореї обирається 253 депутати в одномандатних округах і 47 за партійними списками.

Читайте також: У Південній Кореї зменшується кількість випадків коронавірусу

Як наголошується, попри те, що вибори проходили в умовах безпрецедентних заходів безпеки через загрозу зараження коронавірусною інфекцією, явка на них виявилася найвищою за останні 28 років.

Усі виборці на дільниці мали прийти в захисних масках і рукавичках, стояти на відстані не менше 1 м одне від одного. Їм також вимірювали температуру і дезінфікували руки антисептиками.

За даними сайту Worldometer, станом на 16 квітня у світі зареєстровано 2 084 744 випадки зараження коронавірусом, з них 134 685 летальних, 515 475 людей одужало.

У Південній Кореї зафіксовано 10 613 випадків COVID-19, 7 757 осіб одужало, 229 померло.

Фото: Yonhap