У Південній Кореї відбулися парламентські вибори – явка найвища за 28 років
Про це повідомляє Yonhap.
«Правляча Демократична партія (ДП) здобула впевнену перемогу на загальних виборах у четвер», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з 300 мандатів у парламенті ДП здобула 163, Об'єднана партія майбутнього - 84. До нового парламенту також пройшли п'ять незалежних кандидатів і представник Ліберальної партії справедливості.
Загалом, в однопалатний парламент Південної Кореї обирається 253 депутати в одномандатних округах і 47 за партійними списками.
Як наголошується, попри те, що вибори проходили в умовах безпрецедентних заходів безпеки через загрозу зараження коронавірусною інфекцією, явка на них виявилася найвищою за останні 28 років.
Усі виборці на дільниці мали прийти в захисних масках і рукавичках, стояти на відстані не менше 1 м одне від одного. Їм також вимірювали температуру і дезінфікували руки антисептиками.
За даними сайту Worldometer, станом на 16 квітня у світі зареєстровано 2 084 744 випадки зараження коронавірусом, з них 134 685 летальних, 515 475 людей одужало.
У Південній Кореї зафіксовано 10 613 випадків COVID-19, 7 757 осіб одужало, 229 померло.
Фото: Yonhap