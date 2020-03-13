У Південній Кореї зменшується кількість випадків коронавірусу

У Південній Кореї впродовж останньої доби зареєстрували найменше число випадків коронавірусу за останні два тижні.

Про це повідомляє ВВС.

«Південна Корея повідомила про 110 нових випадків за останні 24 години, що є найменшою кількістю інфекцій, яке щодня реєструється за останні два тижні», - йдеться в повідомленні.

Проте стурбованість викликає зростання кількості телефонних дзвінків, що надходять до кол-центрів з коронавірусу в Сеулі.

«Ми не маємо знижувати пильність. Існує ймовірність того, що спалах може перекинутися й на інші райони», - сказав мер Сеула Пак Вонсун.

Як повідомлялося, в Південній Кореї зареєстровано 7869 хворих, 333 людини одужали і 66 помело від коронавірусу нового типу.

За даними онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Хопкінса, станом на ранок 13 березня по всьому світу коронавірусами інфікувалися 128 343 особи, загинули 4720, одужали 68 324 людини.

В Україні підтверджено три випадки коронавірусу: два в Чернівецькій області та один - у Житомирській.

Фото: Yonhap