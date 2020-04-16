Жертвами коронавірусу в Канаді стали більше тисячі людей
Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті уряду Канади.
Як зазначається, станом на вечір середи, 15 квітня, Covid-19 забрав 1010 життів мешканців країни.
Інфікування вірусом підтвердили у 28 362 осіб, а загалом відповідний тест здали 467 736 канадців. Рівень смертність становить близько 3,5%.
Більше 50% інфікованих (14 860) проживають у провінції Квебек, з них понад 6 тис. у її найбільшому місті - Монреалі.
Хоча запроваджені федеральним урядом Канади та органами місцевої влади суворі карантинні заходи дозволили сповільнити поширення вірусу, щодня в країні виявляють сотні нових випадків інфікування. Через перевантаження лабораторій, очікувати на результати тестування іноді доводиться кілька днів.
Тим часом у сусідніх США вже підтвердили понад 640 тис. випадків коронавірусу, в тому числі 28 тисяч летальних. Аби убезпечитися, Канада ще в березні закрила кордони для більшості подорожувальників, дозволивши в'їзд до країни лише власним громадянам і постійним мешканцям, а також певним категоріям іноземців, які виконують важливу роботу, зокрема лікарям.