Жертвами коронавірусу в Канаді стали більше тисячі людей

Кількість померлих унаслідок зараження коронавірусом у Канаді перевищила тисячу осіб.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті уряду Канади.

Як зазначається, станом на вечір середи, 15 квітня, Covid-19 забрав 1010 життів мешканців країни.

Інфікування вірусом підтвердили у 28 362 осіб, а загалом відповідний тест здали 467 736 канадців. Рівень смертність становить близько 3,5%.

Більше 50% інфікованих (14 860) проживають у провінції Квебек, з них понад 6 тис. у її найбільшому місті - Монреалі.

Хоча запроваджені федеральним урядом Канади та органами місцевої влади суворі карантинні заходи дозволили сповільнити поширення вірусу, щодня в країні виявляють сотні нових випадків інфікування. Через перевантаження лабораторій, очікувати на результати тестування іноді доводиться кілька днів.

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Тим часом у сусідніх США вже підтвердили понад 640 тис. випадків коронавірусу, в тому числі 28 тисяч летальних. Аби убезпечитися, Канада ще в березні закрила кордони для більшості подорожувальників, дозволивши в'їзд до країни лише власним громадянам і постійним мешканцям, а також певним категоріям іноземців, які виконують важливу роботу, зокрема лікарям.