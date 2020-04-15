Макрон сподівається, що Путін погодиться на припинення воєнних дій під час пандемії

Президент Франції заявив, що три держави із п'яти постійних членів Ради Безпеки ООН підтримують ініціативу глобального припинення вогню у світі у період пандемії коронавірусу.

Про це французький лідер заявив в інтерв'ю RFI.

«Я упевнено думаю, що президент Путін погодиться. І у той день, коли він це зробить, ми зможемо провести відеоконференцію та переконливо і ефективно донести цей заклик», - сказав Макрон.

Президент Франції повідомив, що вже досягнув домовленостей щодо цієї ініціативи з трьома із п'яти постійних членів РБ ООН. Зокрема, її підтримали лідери Китаю, США і Великої Британії.

Макрон також висловив сподівання, шо президент РФ Путін упродовж найближчих годин відповість на заклик припинити воєнні дії у світі у період пандемії.

Як повідомлялося, станом на 15 квітня кількість випадків коронавірусу у світі сягнула 2 000 065. З них - 484 597 осіб одужали, загинули 126 754 особи (155 за сьогодні).