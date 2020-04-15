Макрон сподівається, що Путін погодиться на припинення воєнних дій під час пандемії

Макрон сподівається, що Путін погодиться на припинення воєнних дій під час пандемії

Укрінформ
Президент Франції заявив, що три держави із п'яти постійних членів Ради Безпеки ООН підтримують ініціативу глобального припинення вогню у світі у період пандемії коронавірусу.

Про це французький лідер заявив в інтерв'ю RFI.

«Я упевнено думаю, що президент Путін погодиться. І у той день, коли він це зробить, ми зможемо провести відеоконференцію та переконливо і ефективно донести цей заклик», - сказав Макрон.

Президент Франції повідомив, що вже досягнув домовленостей щодо цієї ініціативи з трьома із п'яти постійних членів РБ ООН. Зокрема, її підтримали лідери Китаю, США і Великої Британії.

Макрон також висловив сподівання, шо президент РФ Путін упродовж найближчих годин відповість на заклик припинити воєнні дії у світі у період пандемії.

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Як повідомлялося, станом на 15 квітня кількість випадків коронавірусу у світі сягнула 2 000 065. З них - 484 597 осіб одужали, загинули 126 754 особи (155 за сьогодні).

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