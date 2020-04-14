"Мрія" доставить медвантаж із Китаю ще у Німеччину та Чехію – Дещиця

Приліт у Польщу українського Ан-225 “Мрія” з медичним вантажем викликав у країні величезне зацікавлення в Польщі.

Про це в коментарі кореспондентові Укрінформу сказав посол України в Польщі Андрій Дещиця.

“До цього польоту було дуже велике зацікавлення. За наявною інформацією, у прямому ефірі приліт цього літака до Варшави дивилися близько 100 тис. осіб, десь понад тисячу осіб були біля аеропорту, на спеціальному оглядовому майданчику, очевидно, знаючи, що цей літак українського виробництва прибуває до Варшави”,- зазначив Дещиця.

За його словами, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у прямому ефірі давав брифінг на тлі українського літака.

“Це підкреслює важливість і допомогу України, яка надається Польщі у боротьбі з коронавірусом”, - заявив Дещиця.

Український дипломат поінформував, що польські компанії KGHM Polska Miedź S.A. i Lotos S.A, які замовляли цей рейс, мали безпосередній контакт з українською компанією “Антонов”. Водночас, українські дипломати перебували у постійному контакті з МЗС Польщі і надавали інформацію, необхідну для реалізації цього рейсу.

Посол підкреслив, що Польща є першою серед країн-членів ЄС та НАТО, до якої “Мрія” доправила вантажі з Китаю. Наступними будуть Німеччина і Чехія.

Дещиця зауважив, що польський уряд має намір і надалі замовляти українські літаки для доправлення вантажів з Китаю.

“Це залежатиме від економічної складової: якщо будуть великі партії вантажу, тоді вигідніше буде замовляти такі літаки, як “Мрія” чи “Руслан”,- наголосив посол.

Як повідомлялося, 14 квітня у варшавському аеропорту Шопена приземлився Ан-225 “Мрія” з майже 100 тоннами медичного вантажу з Китаю. Зокрема, він доправив 7 млн медичних масок типу FFP2, кількасот тисяч захисних комбінезонів і кількасот тисяч захисних шоломів.