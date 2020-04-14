Італійцям пропонують по 200 євро за відео з подякою Путіну

Росіяни розсилають своїм знайомим італійцям повідомлення у чатах WhatsApp з пропозицією за грошову винагороду записати відео з подякою Путіну за допомогу.

Про це пише La Repubblica.

"Вже декілька днів громадяни РФ, які мешкають в нашій країні, надсилають запрошення своїм італійським друзям та знайомим записати та опублікувати відеоподяку Путіну в обмін на грошову винагороду", - пише видання.

Як зазначається, такого роду запрошення розповсюджуються у чатах WhatsApp в Італії саме в ці дні. Деякі російські громадяни, які навчаються або працюють в Італії, надсилають своїм італійським друзям та знайомим нестандартне прохання, що походить нібито від певного російського засобу мас-медіа, котре здійснює журналістський проєкт, пов'язаний з пандемією Covid-19.

"Може ми зіткнулися з однією з тисяч форм пропаганди, що використовує соціальні мережі та постановочні відеоролики, щоб відбілити заплямований імідж іноземної держави?", - зазначається у статті.

Ось текст одного з поширюваних повідомлень, отриманого одним італійцем та прочитаного редакцією La Repubblica:

"Потрібні 15 італійців, які скажуть щось добре про російську гуманітарну допомогу. Відео повинні бути опубліковані у Twitter, Facebook або Instagram. Краще відео або тексти зі світлинами, але за відео платять 200 євро, за текст - менше".

Журналісти видання попросили російське посольство у Римі прокоментувати ситуацію й отримали такий коментар: «Нам нічого не відомо про поширення повідомлень, де італійських громадян просять за гроші віддячити нашій країні"Зробите гарний відгук про Росію, і я заплачу вам двісті євро".... Російські дипломати додали, що вважають ці дії провокацією зловмисників.

Як повідомлялося, російська армія з 22 березня розпочала в Італії, яка є членом НАТО, операцію з надання "гуманітарної допомоги" цій країні у боротьбі з пандемією коронавірусу. Операція, під час якої було доставлено не тільки непотріб під виглядом "гуманітарної допомоги", але і військову техніку та понад 100 військовослужбовців, вже викликала великий резонанс. Як через те, що в одній із країн-членів НАТО вільно висаджуються війська РФ, так і справжніми мотивами Кремля, який намагається досягти зовсім інших цілей, аніж справді допомогти Італії з пандемією.