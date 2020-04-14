В Іспанії COVID-19 підхопили вже понад 26 тисяч медиків

З моменту початку епідемії коронавірусу в Іспанії COVID-19 заразилися 26 672 медичних працівники.

Про це повідомляє El Pais із посиланням на директора Координаційного центру попереджень та надзвичайних ситуацій міністерства охорони здоров'я Фернандо Сімона.

«Міністерство вже налічує 26 672 інфікованих медичних працівників з початку епідемії, хоча немає даних про те, скільки ще хворіють. Значна частина з них вже повернулася до роботи. Буде потрібно вивчити пізніше, чому це так сталося. Це може бути пов'язано з такими факторами, як середній вік, менший, ніж у населення, або з тим, що раннє виявлення було можливим у більшості випадків», - зазначив Фернандо Сімон.

Як відомо, загальне число виявлених у Іспанії випадків коронавірусу становить станом на вівторок 172,541. А кількість загиблих перевищила 18 тисяч.

Варто нагадати, що з понеділка Іспанія послабила обмежувальні заходи, спрямовані на протидію поширенню коронавірусу, й відкрила частину підприємств у зв’язку з помітним падінням рівня захворюваності й смертності від COVID-19.

За останніми даними сайту Worldometer, загальне число зафіксованих у світі випадків інфікування COVID-19 становить понад 1,936,700 , з них – 459,015 осіб одужали і 120,568 померли.

Фото: JUANJO MARTIN / EFE