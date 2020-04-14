Гренландія першою у світі "вилікувалася" від COVID-19

У Гренландії вилікувалися усі 11 хворих на коронавірус COVID-19.

Про це свідчать дані сайту Worldometer.

Таким чином, Гренландія стала першим і поки єдиним місцем, де усі заражені коронавірусом пацієнти одужали від хвороби. Крім того, там не зафіксовано жодної смерті.

Перший випадок зараження COVID-19 на найбільшому у світі острові з населенням близько 56 тисяч осіб був зафіксований 16 березня. Останній – 4 квітня.

Прем'єр-міністр Кім Кільсе оголосив, що якщо нових випадків COVID-19 не з’явиться, влада планує поступове відкриття столиці автономії і зняття карантину, пише місцеве видання High North News.

Загалом понад 900 осіб пройшли тест на COVID-19 у Гренландії відтоді, як був виявлений перший випадок зараження.

За останніми даними сайту Worldometer, загальне число зафіксованих у світі випадків інфікування COVID-19 становить понад 1,936,700 , з них – 459,015 осіб одужали і 120,568 померли.

Фото: EPA-EFE/LINDA KASTRUP