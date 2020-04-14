Іспанія послабила карантин через спад захворюваності на COVID-19

Іспанія послабила обмежувальні заходи, спрямовані на протидію поширенню коронавірусу, й відкрила частину підприємств у зв’язку з помітним падінням рівня захворюваності й смертності від COVID-19.

Про це повідомляє The Guardian.

«Сотні тисяч працівників не критично важливих галузей повернулися до роботи в Іспанії з цього понеділка. Країна послабила умови карантину з огляду на падіння рівня смертності від коронавірусу за останню добу до 517 осіб», - йдеться в повідомленні.

Всього на свої робочі місця повернулося близько 300 тисяч людей.

Водночас інші західноєвропейські держави всерйоз обдумують свої подальші кроки в цьому напрямі – чи не спричинить послаблення безпекових заходів новий спалах хвороби?

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчез, зі свого боку, наголошує, що країна й далі би мусила залишатися на жорсткому карантині, незважаючи на низку окремих послаблень.

Так, варто зауважити, що магазини, бари та громадські заклади залишатимуться закритими щонайменше до 26 квітня.

Також, як відомо, ті, хто вже повертаються на роботу, зобов’язані й далі носити захисні маски та дотримуватися фізичної дистанції з колегами.

Треба наголосити, що, за словами міністра охорони здоров’я Іспанії Сальвадора Ілли, країна вже «пройшла пік поширення коронавірусу».

Станом на ранок 14 квітня кількість підтверджених випадків коронавірусу в Іспанії становить 171 тисячу, включаючи 17 756 смертей та 64 727 одужань. Ця статистика робить Іспанію другою найбільш ураженою COVID-19 країною світу після США.