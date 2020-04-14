Іспанія послабила карантин через спад захворюваності на COVID-19

Іспанія послабила карантин через спад захворюваності на COVID-19

Укрінформ
Іспанія послабила обмежувальні заходи, спрямовані на протидію поширенню коронавірусу, й відкрила частину підприємств у зв’язку з помітним падінням рівня захворюваності й смертності від COVID-19.

Про це повідомляє The Guardian.

«Сотні тисяч працівників не критично важливих галузей повернулися до роботи в Іспанії з цього понеділка. Країна послабила умови карантину з огляду на падіння рівня смертності від коронавірусу за останню добу до 517 осіб», - йдеться в повідомленні.

Всього на свої робочі місця повернулося близько 300 тисяч людей.

Водночас інші західноєвропейські держави всерйоз обдумують свої подальші кроки в цьому напрямі – чи не спричинить послаблення безпекових заходів новий спалах хвороби?

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчез, зі свого боку, наголошує, що країна й далі би мусила залишатися на жорсткому карантині, незважаючи на низку окремих послаблень.

Так, варто зауважити, що магазини, бари та громадські заклади залишатимуться закритими щонайменше до 26 квітня.

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Також, як відомо, ті, хто вже повертаються на роботу, зобов’язані й далі носити захисні маски та дотримуватися фізичної дистанції з колегами.

Треба наголосити, що, за словами міністра охорони здоров’я Іспанії Сальвадора Ілли, країна вже «пройшла пік поширення коронавірусу».

Станом на ранок 14 квітня кількість підтверджених випадків коронавірусу в Іспанії становить 171 тисячу, включаючи 17 756 смертей та 64 727 одужань. Ця статистика робить Іспанію другою найбільш ураженою COVID-19 країною світу після США.

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