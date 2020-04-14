КНДР запустила крилаті ракети у бік Японського моря

КНДР здійснила у вівторок запуск кількох протикорабельних крилатих ракет типу "повітря-земля" в акваторії Японського моря.

Про це повідомляє Yonhap з посиланням на південнокорейських військових.

«Крилаті зенітні ракети були випущені у напрямку північного сходу з районів поблизу (північнокорейського – ред.) східного прибережного міста Мунчон близько 7-ї ранку», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через 40 хвилин після запуску, подолавши близько 150 км, ракети впали у Японському морі.

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Крім того, повідомляється, що одночасно неподалік від місця запуску ракет, в районі міста Вонсан, спостерігалася активність літаків ВПС КНДР, які були визначені як винищувачі виробництва російської компанії «Сухой».

Зазначається, що випробування пройшли напередодні дня народження засновника КНДР Кім Ір Сена, що є національним святом. Водночас, тести могли бути приурочені до парламентських виборів, які мають пройти в Південній Кореї в середу, 15 квітня.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок, 30 березня, Північна Корея провела випробування надважкої багатозарядної пускової установки.