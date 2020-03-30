КНДР провела випробування надважкої багатозарядної пускової установки

У понеділок, 30 березня, Північна Корея провела випробування надважкої багатозарядної пускової установки.

Про це повідомляє DW.

Випробування пройшли успішно, найближчим часом установку планують поставити до військових частин, йдеться в повідомленні Центрального телеграфного агентства КНДР.

Зазначається, що в рамках цих випробувань Пхеньян перевіряв тактико-технічні характеристики пускової установки.

Як раніше повідомляло агентство, представники Північної Кореї негласно звернулися до міжнародної спільноти по тести з виявлення коронавірусу Covid-19.