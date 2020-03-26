Пхеньян негласно попросив міжнародної допомоги - ЗМІ
Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела.
"Уряд має тестові набори для виявлення Covid-19, і вони знають, як ними користуватися, але (кількість наборів – ред.) недостатня, отже, (чиновники – ред.) звернулися до усіх організацій… щоб їх підтримали у цьому плані", - заявило джерело, знайоме з ситуацією.
Як зазначається, за офіційними даними, у КНДР немає жодного випадку інфікування коронавірусом Covid-19. Однак експерти не довіряють цій інформації, оскільки є сумніви в можливостях Пхеньяна з необхідною точністю діагностувати захворювання.
Враховуючи територіальне розташування країни, КНДР є однією з найбільш уразливих країн до поширення коронавірусу. Тому країна зацікавлена в придбанні тестів на коронавірус.
На даний момент поставки в Північну Корею медичного обладнання стикаються з тривалими затримками через санкції ООН, введені проти країни.
Представники КНДР не прокоментували цю інформацію.