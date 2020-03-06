У КНДР з карантину відпустили 220 іноземців

Північна Корея звільнила 221 іноземця з близько 380 від карантину, запровадженого у рамках профілактики уникнення коронавірусу Covid-19.

Про це повідомляє АР.

«У п'ятницю Північна Корея заявила про звільнення близько 220 іноземців від карантину, запровадженого у рамках зусиль з профілактики запобігання коронавірусу», - йдеться у повідомленні.

У країні, як відомо, не було публічно зафіксовано жодного випадку Covid-19, але багато скептиків не вірять, що Північній Кореї вдалося уникнути вірусу, що спалахнув у сусідньому Китаї і сильно зачепив Південну Корею.

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Як повідомляло державне радіо, близько 380 іноземців в Північній Кореї були поміщені під медичний нагляд.

Також щонайменше 7000 громадян країни знаходяться під медичним наглядом. Було посилено перевірку тих північнокорейців, хто повернувся з-за кордону або мав контакти з іноземцями.