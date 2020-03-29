КНДР запустила дві ракети у бік Японського моря - ЗМІ

Північна Корея 29 березня здійснила запуск двох ракет, ймовірно - ракет малої дальності.

Про це повідомляє радіо KBS.

"29 березня КНДР запустила два снаряди в бік Японського моря. На думку експертів, мова може йти про ракети малої дальності", - йдеться в повідомленні.

За даними Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил Південної Кореї, запуск був здійснений о 6:10 за місцевим часом району міста Вонсана провінції Канвондо. Снаряди пролетіли близько 230 км, досягнувши висоти близько 30 км.

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Зараз військові Південної Кореї і США проводять аналіз даних про запуски.

При цьому Сеул вимагає від Пхеньяна негайно припинити подібні випробування, назвавши їх неприйнятними в умовах, коли весь світ бореться з пандемією Covid-19.

Наголошується, що нинішній запуск є вже четвертим в цьому році.

Як повідомлялося, попередній запуск КНДР провела 21 березня.