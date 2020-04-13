У Туреччині розробили новий тест на коронавірус

Турецькі науковці з університету Сакарья, що на північному заході країни, розробили власний тест для виявлення COVID-19, використовуючи замість бавовни дакрон.

Про це повідомив ректор університету Сакарья Фатіх Савашан, інформує власкор Укрінформу в Туреччині.

«Продукт, який ми представляємо сьогодні, необхідний для успішних тестів на коронавірус. Ми переконані, що найефективнішою боротьбою з коронавірусом є правильна діагностика та ізоляція», - сказав Савашан.

За словами науковця, для розробки тестового набору було отримано секрет з носа та горла людей, заражених коронавірусом та проведено лабораторні дослідження. При цьому в наборі для тестування замість матеріалів з бавовни використовують дакрон, що є більш ефективним.

«Ми займалися науково-дослідною роботою в нашому університеті і приблизно за 20 днів розпочнемо виробництво разом з нашими підприємцями. Ми вирахували щоденну потребу у кількості 10 тисяч. Якщо потрібно, ми збільшимо цю кількість. Ми можемо розширити виробництво до 50 тисяч за 15 днів», - розповів Савашан.

Як відомо, у лютому в Туреччині повідомили про розробку власного тесту для виявлення коронавірусу.

За результатами минулої доби в Туреччині було виявлено 4789 нових випадків інфікування в результаті проведення 35720 тестів. 97 людей померли, загальна кількість померлих зросла до 1198. Загалом одужали 3446 пацієнтів, з них 481 вчора.

Фото: АА