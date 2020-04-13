Штат Нью-Йорк пройшов пік смертності від Covid-19 – губернатор Куомо

Губернатор американського штату Нью-Йорк, де зафіксовано найвищий у світі рівень зараження коронавірусом, заявив, що пік смертності вже пройдено – кількість померлих починається поступово зменшуватися.

Про це губернатор Ендрю Куомо сказав на прес-конференції 13 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Найгірше ми пройшли, якщо тільки будемо продовжувати робити розумні кроки надалі", - заявив очільник штату.

Він зауважив, що за неділю, 12 квітня, від Covid-19 помер 671 мешканець штату, тоді як у суботу було зафіксовано 758 летальних випадків.

Водночас Куомо вказав, що від коронавірусу в штаті Нью-Йорк померли понад 10 тис. людей, що становить майже половину від загальної кількості жертв хвороби у Сполучених Штатах.

Губернатор також повідомив, що невдовзі представить план відновлення діяльності бізнесу. Однак, за його словами, квапитися із завершенням карантинних заходів теж не варто, оскільки кількість заражених може знову збільшитися.

Раніше влада США заявляла, що очікувала пік навантаження на лікарні на суботу, 11 квітня, після чого крива захворюваності мала піти на спад.

Як повідомляв Укрінформ, США залишаються на першій позиції за кількістю хворих на Covid-19. За останніми даними, у країні підтверджено понад 568 тис. випадків зараження, найбільше - у штатах Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Вашингтон, Мічиган, Каліфорнія.

Фото: АА