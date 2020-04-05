Трамп додатково відправить у Нью-Йорк тисячу військових

Президент США Дональд Трамп заявив, що відправляє до штату Нью-Йорк додаткову тисячу військових зі складу військово-медичної служби для боротьби з наслідками захворювань на коронавірус.

Про це він повідомив у суботу під час брифінгу в Білому домі, зазначає The Hill.

"За моєю вказівкою, додаткові 1000 військовослужбовців будуть розгорнуті в Нью-Йорк Сіті, щоби надати допомогу там, де її найбільше потребують", - заявив президент.

Він підкреслив, що цей мегаполіс зараз є "найгарячішим" місцем з усіх гарячих точок.

Водночас глава Білого дому уточнив, що йдеться, головним чином, про військово-медичний персонал.

Президент також зауважив, що заявлена ним кількість може бути збільшена. Крім того, додаткові військові можуть бути спрямовані в інші осередки захворювання в країні, хоча наразі таких планів немає.

Нагадаємо: штат Нью-Йорк зараз є місцем найбільшої концентрації інфікованих коронавірусом у США. Губернатор штату Ендрю Куомо в суботу заявив, що кількість летальних випадків у Нью-Йорку перевищила 3,5 тисячі, й лише за останній день померли 630 людей. Куомо також повідомив про нові 10,8 тисячі виявлених хворих з п'ятниці на суботу, що стало рекордним показником за весь час для штату Нью-Йорк.