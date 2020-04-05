Трамп заявив, що доповідь викривача про розмову із Зеленським була

Трамп заявив, що доповідь викривача про розмову із Зеленським була "фейком"

Укрінформ
Президент США Дональд Трамп назвав "фейком" офіційну доповідь викривача з розвідувальної спільноти США, у якій висловлювалося занепокоєння щодо спроб Трампа натиснути на Україну в обмін на початок розслідування проти родини Джо Байдена.

З відповідною заявою американський президент виступив у суботу під час брифінгу в Білому домі, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Це була фейкова доповідь викривача, це було фейком. Це було в корні невірно щодо мого спілкування з Президентом України", - заявив Трамп.

Читайте також: Трамп звільнив посадовця, який дав старт імпічменту - CNN

Таким чином він пояснив своє рішення, чому звільняє генерального інспектора Розвідувального спільноти США Майкла Аткінсона.

"Він (Аткінсон – ред.) взяв цю фейкову доповідь та передав її до Конгресу", - зазначив глава Білого дому, підкресливши, що генеральний інспектор не був "великим фаном Трампа".

Як повідомляв Укрінформ,  у п'ятницю президент США направив офіційного листа до Конгресу США, у якому повідомив про рішення звільнити через 30 днів чинного генерального інспектора Розвідувального співтовариства США. 

Читайте також: Трамп може знову тиснути на Україну для розслідування проти Байдена — експерт

У вересні минулого року Майкл Аткінсон доповів Конгресу про скаргу викривача, у якій йшлося, що глава Білого дому вимагає від України розслідування проти його політичного опонента на виборах, Джо Байдена. Згодом це призвело до початку процесу імпічменту президент Сполучених Штатів.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-