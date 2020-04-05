Трамп заявив, що доповідь викривача про розмову із Зеленським була "фейком"

Президент США Дональд Трамп назвав "фейком" офіційну доповідь викривача з розвідувальної спільноти США, у якій висловлювалося занепокоєння щодо спроб Трампа натиснути на Україну в обмін на початок розслідування проти родини Джо Байдена.

З відповідною заявою американський президент виступив у суботу під час брифінгу в Білому домі, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Це була фейкова доповідь викривача, це було фейком. Це було в корні невірно щодо мого спілкування з Президентом України", - заявив Трамп.

Таким чином він пояснив своє рішення, чому звільняє генерального інспектора Розвідувального спільноти США Майкла Аткінсона.

"Він (Аткінсон – ред.) взяв цю фейкову доповідь та передав її до Конгресу", - зазначив глава Білого дому, підкресливши, що генеральний інспектор не був "великим фаном Трампа".

Як повідомляв Укрінформ, у п'ятницю президент США направив офіційного листа до Конгресу США, у якому повідомив про рішення звільнити через 30 днів чинного генерального інспектора Розвідувального співтовариства США.

У вересні минулого року Майкл Аткінсон доповів Конгресу про скаргу викривача, у якій йшлося, що глава Білого дому вимагає від України розслідування проти його політичного опонента на виборах, Джо Байдена. Згодом це призвело до початку процесу імпічменту президент Сполучених Штатів.