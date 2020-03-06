Трамп може знову тиснути на Україну для розслідування проти Байдена — експерт

Трамп готовий знову тиснути на Україну з метою запуску розслідування проти родини ексвіцепрезидента США Джо Байдена задля перемоги на виборах, оскільки одразу уникнув покарання за зловживання повноваженнями.

Так прокоментував Укрінформу останні заяви Дональда Трампа старший директор Центру дипломатії та глобальної взаємодії імені Байдена Майкл Карпентер.

Він переконаний, що Києву слід уникати втручання у внутрішню політику США.

"Дональд Трамп настільки заціпенів від того, що йому доведеться зіткнутися з Джо Байденом і він програє, що він зробить усе в спробах підірвати свого суперника", - зауважив Карпентер.

Як підкреслив Майкл Карпентер, Трамп минулого навіть пішов на ризик для свого президентства, вчинивши зловживання службовим становищем, аби спробувати забруднити ексвіце-президента. "Тож я не сумніваюся, що він (Трамп – ред.) продовжить ці зусилля, оскільки уникнув покарання одразу", - зазначив експерт.

Він нагадав, що президенту Трампу був оголошений імпічмент, однак він не був відсторонений з посади. "З його точки зору, це дає йому можливість продовжувати в цьому ж дусі", - зазначив Карпентер.

Водночас, американський експерт дав пораду українському уряду "уникати будь-якого втручання у внутрішню політику США й намагатися триматися якнайдалі від цієї дискусії".

Гарною новиною для України, за словами Карпентера, є те, що попри фігурування українського питання під час баталій з імпічменту в Конгресі США, "все ще існує дуже сильна двостороння підтримка суверенітету України, її процвітання, розбудови обороноздатності, закріплення верховенства права".

Нагадаємо: напередодні Дональд Трамп в інтерв'ю телеканалу Fox News наголосив, що в разі отримання номінації Джо Байденом на зборах Демократичної партії, розслідування проти його родини стане "головним питанням" президентських перегонів.

"Це буде головним питанням кампанії. Я порушуватиму його весь час, тому що не бачу виходу. І я не вірю, що вони зможуть відповісти на ці запитання", – заявив у телеефірі президент США.