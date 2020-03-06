Трамп може знову тиснути на Україну для розслідування проти Байдена — експерт
Так прокоментував Укрінформу останні заяви Дональда Трампа старший директор Центру дипломатії та глобальної взаємодії імені Байдена Майкл Карпентер.
Він переконаний, що Києву слід уникати втручання у внутрішню політику США.
"Дональд Трамп настільки заціпенів від того, що йому доведеться зіткнутися з Джо Байденом і він програє, що він зробить усе в спробах підірвати свого суперника", - зауважив Карпентер.
Як підкреслив Майкл Карпентер, Трамп минулого навіть пішов на ризик для свого президентства, вчинивши зловживання службовим становищем, аби спробувати забруднити ексвіце-президента. "Тож я не сумніваюся, що він (Трамп – ред.) продовжить ці зусилля, оскільки уникнув покарання одразу", - зазначив експерт.
Він нагадав, що президенту Трампу був оголошений імпічмент, однак він не був відсторонений з посади. "З його точки зору, це дає йому можливість продовжувати в цьому ж дусі", - зазначив Карпентер.
Водночас, американський експерт дав пораду українському уряду "уникати будь-якого втручання у внутрішню політику США й намагатися триматися якнайдалі від цієї дискусії".
Гарною новиною для України, за словами Карпентера, є те, що попри фігурування українського питання під час баталій з імпічменту в Конгресі США, "все ще існує дуже сильна двостороння підтримка суверенітету України, її процвітання, розбудови обороноздатності, закріплення верховенства права".
Нагадаємо: напередодні Дональд Трамп в інтерв'ю телеканалу Fox News наголосив, що в разі отримання номінації Джо Байденом на зборах Демократичної партії, розслідування проти його родини стане "головним питанням" президентських перегонів.
"Це буде головним питанням кампанії. Я порушуватиму його весь час, тому що не бачу виходу. І я не вірю, що вони зможуть відповісти на ці запитання", – заявив у телеефірі президент США.