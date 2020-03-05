Вибори в США: Двоє проти Трампа

Українське питання може знову стати причиною турбулентності внутрішньої політики Сполучених Штатів

Супервівторок на американських виборах є одним із вирішальних етапів, коли більшість кандидатів на внутріпартійних виборах відсіюються, а коло фаворитів звужується до двох-трьох претендентів на перемогу. Причому, вирішальними є не стільки результати кокусів та праймеріз у цей день, скільки рішення потужних гравців вийти з перегонів. Нинішній супервівторок окреслив чітку картину: давній друг України Джо Байден повернув лідерство на перегонах у Демократичній партії та змагатиметься далі з лівим соціалістом Берні Сандерсом. У республіканців незмінним основним кандидатом залишається Дональд Трамп. Але про все по-порядку.

БІЛЬШЕ ЦІКАВОГО У ДЕМОКРАТІВ

Отже, цього вівторка прихильники республіканців голосували в 11-ти штатах. Традиційно, однопартійці Трампа підтримують переобрання діючого президента на другий термін, і тут все проходить без сюрпризів. Партійний суперник Трампа, ексгубернатор штату Массачусетс Білл Велд, швидше за все, виконує номінальну роль. Очевидно, що діючий президент США залишатиметься головним і єдиним кандидатом на виборах від республіканців до та після конвенції – партійних зборів.

Між тим, у демократів ситуація розгортається набагато цікавіше. Адже з 29-ти претендентів, які заявили на початку про участь у перегонах, зараз залишається лише двоє реальних (не номінальних) суперників – ексвіцепрезидент США Джо Байден і сенатор Берні Сандерс, який називає себе соціалістом.

Піт Буттіджич / Фото: EPA

Ще тиждень тому за першість серед демократів боролися такі потужні фігури як мільярдер Майкл Блумберг, прогресивний ексмер міста Сауз Бенд Піт Буттіджич, сенаторки Емі Клобучар та Елізабет Уоррен. Кожний із них мав непогані шанси, однак проста математика, яка визначає кількість власних делегатів для голосування на майбутніх партійних зборах, змусила їх зійти з дистанції. Щоправда, Уоррен поки що не оголосила офіційно про свій вихід, але в її кампанії в середу заявили, що розглянуть це питання, а це – вірний знак про готовність скласти справи. Питання полягає в тому, за кого агітуватиме серед своїх виборців Уоррен – за Байдена чи за Сандерса.

СЮРПРИЗ ВІД БЛУМБЕРГА

Справжньою сенсацією після супервівторка стала заява ексмера Нью-Йорка Майкла Блумберга завершити свою участь у перегонах та підтримати Джо Байдена. На відміну від інших кандидатів у Демократичній партії, фінансово забезпечений Блумберг технічно міг би висуватися як незалежний кандидат. Втім, він зробив свій вибір.

Мільярдера, статок якого Forbes оцінив у понад $64 млрд, нещадно критикували і побоювалися інші кандидати в Демократичній партії через те, що він грав "не за правилами" й розплачувався сотнями мільйонів за потужну рекламу в медіа й соціальних мережах. За різними оцінками, Блумберг витратив до $500 млн на свою виборчу кампанію, зробивши її найдорожчою за всі часи.

Майкл Блумберг / Фото: GETTY IMAGES

Майкла Блумберга побоювався і сам Трамп, який нервово звинувачував свого опонента у Твіттері, що той "скуповує" всіх, у тому числі своїх колишніх ворогів. Тож, рішення Блумберга завершити перегони стало для нинішнього президента "горою з плечей".

Так чи інакше, Майк Блумберг не досяг обнадійливих результатів на партійних перегонах. Він виграв голосування лише на території Американського Самоа та посів друге місце в штаті Юта. Цього виявилося недостатньо для того, щоби продовжувати свою кампанію. До того ж, якщо би він продовжував перегони, то відбирав би голоси у Джо Байдена й збільшував би шанси для Берні Сандерса.

Тим часом, сам президент Трамп неодноразово заявляв, що його змагання з Джо Байденом або Берні Сандерсом – в залежності від того, хто з них виграє партійну номінацію, буде легким.

БАЙДЕН VS САНДЕРС

У демократичному електораті існує глибока тріщина, що розділяє прихильників 77-річного ексвіцепрезидента Байдена та 78-річного сенатора Сандерса по політичних поглядах. Спочатку треба зазначити, що за попередніми результатами, Байден отримав перемогу в 10-ти з 14-ти штатів, де відбулися голосування в супервівторок. Щоправда, Сандерс узяв головний приз – Каліфорнію, яка дає найбільшу кількість делегатів на майбутніх голосуваннях партійних зборів. Водночас, сенатор не переміг у другому за кількістю делегатів штаті Техас, де проводив агресивну агітацію. До того ж, він втратив Оклахому й Міннесоту, де обійшов Гілларі Клінтон на виборах чотири роки тому.

Для виграшу номінації (тобто щоб стати єдиним кандидатом від демократів) під час партійних зборів необхідна підтримка 1991 делегата. Зараз підрахунок голосування в супервівторок ще не завершений, але, за приблизними прогнозами, Байден матиме близько 566 делегатів на свою користь, сенатор Сандерс – 501 голос. Партійні збори демократів заплановані на середину липня, тож картина підтримки може змінитися – й неодноразово.

Важливо розуміти, хто є хто із цих двох кандидатів.

Джо Байден

Джо Байден висловлює центристські погляди, і за нього вже виступили інші потужні суперники – Бутіджич, Клобучар і Блумберг. Байдена сприймають як послідовника політики президента Обами, й тому він має переважну підтримку серед чорношкірого населення. Крім того, ексвіцепрезидента підтримує керівництво Демократичної партії, чого не скажеш про Берні Сандерса, якого там вважають загрозою сталим традиціям і порядкам.

Виборці Сандерса самі кажуть, що він є "руйнівником" старих устоїв, якого потребує нація. Тож, очевидно, демократичний істеблішмент робитиме все для того, щоби не дати соціалісту Сандерсу отримати номінацію. Наприклад, знову залучить проти нього всю потужність суперделегатів, як було під час партійної конвенції чотири роки тому.

Берні Сандерс / Фото: Travis Dove for The New York Times

Сенатор Сандерс сповідує крайні ліві погляди, тож має підтримку серед прогресивної молоді та частини незаможного населення. Однак він вважається слабим суперником для Трампа, бо його частини електорату за кількістю та активністю недостатньо для того, щоби перемогти республіканське ядро.

Через це демократи й консолідувалися навколо Байдена, щоби не допустити номінацію Берні Сандерса.

БАЙДЕН, ТРАМП І УКРАЇНА

Що станеться, якщо Джо Байден буде обраний основним кандидатом від демократів? Питання полягає в тому, чи ініціюватиме знову Дональд Трамп розслідування проти нього та його сина, і чи може це знову обернутися тиском на Україну. Ще недавно це обернулося нинішньому президенту імпічментом у Палаті представників. Тож чи варто наступати на ті самі граблі?

Дональд Трамп / Фото: The White House

Відповідь – так. Дональд Трамп уже заявив у середу в інтерв'ю своєму улюбленому Fox News, що в разі отримання номінації Байденом – можливість розслідування проти його родини стане "головним питанням" президентських перегонів.

"Це буде головним питанням кампанії. Я порушуватиму його весь час, тому що не бачу виходу. І я не вірю, що вони зможуть відповісти на ці запитання", – заявив Трамп у телеефірі.

Отже, президентські перегони в США ще не досягли свого "екватора", який визначить двох головних конкурентів на фінальному голосуванні 3 листопада, однак уже зараз стає зрозумілим, що проти Трампа виступатиме або Джо Байден, або Берні Сандерс. Звісно, якщо за цей період не трапиться несподіванок.

За розвитком подій неодмінно спостерігатиме як Америка, так і весь цивілізований світ. Що ж стосується України, тут існує велика вірогідність, що українське питання може знову стати причиною турбулентності внутрішньої політики Сполучених Штатів.

Ярослав Довгопол. Вашингтон