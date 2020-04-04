Трамп звільнив посадовця, який дав старт імпічменту - CNN
Про це глава Білого дому повідомив у листі Конгресу, який наводить CNN.
"Для мене як президента, що має повноваження призначати й звільняти, важливо мати повну впевненість у тих, хто служить на посадах генеральних інспекторів", - зазначив Трамп.
Він додав, що стосовно Аткінсона у нього вже немає такої впевненості.
Майкл Аткінсон буде звільнений через 30 днів, повідомив президент США профільним комітетам з питань розвідки Сенату й Палати представників. При цьому Трамп не уточнив, хто саме змінить його на посаді.
Як повідомлялося, раніше Трамп звільнив представника Ради нацбезпеки Олександра Віндмана, посла США в ЄС Гордона Сондленда та інших посадовців, які давали свідчення в Палаті представників на слуханнях з імпічменту.
Фото: The White House