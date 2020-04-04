Трамп звільнив посадовця, який дав старт імпічменту - CNN

Дональд Трамп звільнив генерального інспектора Розвідувального співтовариства США Майкла Аткінсона, який минулої осені доповів Конгресу про скаргу викривача, що згодом призвело до початку процесу імпічменту.

Про це глава Білого дому повідомив у листі Конгресу, який наводить CNN.

"Для мене як президента, що має повноваження призначати й звільняти, важливо мати повну впевненість у тих, хто служить на посадах генеральних інспекторів", - зазначив Трамп.

Він додав, що стосовно Аткінсона у нього вже немає такої впевненості.

Майкл Аткінсон буде звільнений через 30 днів, повідомив президент США профільним комітетам з питань розвідки Сенату й Палати представників. При цьому Трамп не уточнив, хто саме змінить його на посаді.

Як повідомлялося, раніше Трамп звільнив представника Ради нацбезпеки Олександра Віндмана, посла США в ЄС Гордона Сондленда та інших посадовців, які давали свідчення в Палаті представників на слуханнях з імпічменту.

Фото: The White House