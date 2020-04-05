Наступний тиждень для США буде найскладнішим - Трамп
Про це він сказав під час прес-брифінгу в суботу в Вашингтоні, передає власний кореспондент Укрінформу.
"Це, очевидно, буде найскладніший тиждень. На жаль, смертей буде багато", - зауважив американський президент.
Водночас, він підкреслив, що летальних випадків було би більше, якби не кроки, запроваджені федеральним урядом для пом'якшення наслідків від пандемії.
Як повідомляв Укрінформ, в середу група фахівців Білого дому щодо реагування на загрозу коронавірусу оприлюднила прогноз, згідно з яким очікується пік захворюваності в середині квітня. При цьому, фахівці прогнозують 100-240 тис. летальних випадків у США від коронавірусу.
Нагадаємо: США перебувають на першій позиції за кількістю інфікованих людей у світі. За даними Університету медицини ім. Джона Гопкінса, наразі в США нараховується понад 308,8 тис. хворих, 8,4 тис. померлих та понад 14,6 тис. осіб, які повністю одужали.