Наступний тиждень для США буде найскладнішим - Трамп

Глава Білого дому Дональд Трамп попередив американську спільноту про наступний "найскладніший тиждень", який принесе багато смертей через коронавірус в країні.

Про це він сказав під час прес-брифінгу в суботу в Вашингтоні, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Це, очевидно, буде найскладніший тиждень. На жаль, смертей буде багато", - зауважив американський президент.

Водночас, він підкреслив, що летальних випадків було би більше, якби не кроки, запроваджені федеральним урядом для пом'якшення наслідків від пандемії.

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Як повідомляв Укрінформ, в середу група фахівців Білого дому щодо реагування на загрозу коронавірусу оприлюднила прогноз, згідно з яким очікується пік захворюваності в середині квітня. При цьому, фахівці прогнозують 100-240 тис. летальних випадків у США від коронавірусу.

Нагадаємо: США перебувають на першій позиції за кількістю інфікованих людей у світі. За даними Університету медицини ім. Джона Гопкінса, наразі в США нараховується понад 308,8 тис. хворих, 8,4 тис. померлих та понад 14,6 тис. осіб, які повністю одужали.