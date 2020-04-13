У Варшаві чекають на українську “Мрію” з медвантажем із Китаю

У варшавському аеропорту імені Шопена очікують на приліт з Китаю найбільшого вантажного літака Ан-225 “Мрія” з вантажем медичного призначення, необхідного для боротьби з коронавірусом.

Про те, що завантажений літак вже прямує з Китаю до Польщі, написав у Twitter голова правління польської компанії KGHM Polska Miedź S.A. Марцін Хлудзінський.

“Заповнений по вінця літак Ан-225 вирушив з Китаю. До кінця тривала боротьба за завантаження, що, насправді, було непростим завданням. Це перша операція цим літаком у боротьбі з COVID-19, на черзі Франція та інші”, - написав Хлудзінський.

Wypełniony po brzegi An-225 właśnie ruszył z Chin. Do końca trwała walka o załadunek. To naprawdę nie było proste zadanie. Pierwsza operacja tym samolotem w walce z #Covid_19, w kolejce Francja i inni. Dzięki za wsparcie dla @MorawieckiM @MSZ_RP @MAPGOVPL pic.twitter.com/mifLZabwhJ — Marcin Chludziński (@ChludzinskiM) April 13, 2020

Ан-225 “Мрія” має прибути до Варшави 14 квітня о 10:30 (за київським часом) з вантажем: 7 млн медичних масок типу Р2, кількасот тисяч захисних комбінезонів і кількасот тисяч захисних шоломів. Захисне медичне спорядження куплено польськими компаніями KGHM Polska Miedź S.A. i Lotos S.A.

Раніше Ан-225 “Мрія” двічі привозив вантаж до Польщі: в 2003 та 2005 роках.

Як повідомляв Укрінформ, 25 березня після тривалої модернізації "Мрія" виконала тестовий політ над територіями Рівненської і Житомирської областей. На рахунку «Мрії» понад 200 рекордів, зафіксованих Міжнародною авіаційною федерацією і в Книзі рекордів Гіннесса. Зокрема, у 2001 році гігант побив абсолютний рекорд вантажопідйомності, піднявши 253,8 т вантажу на висоту 10 700 м.

Фото: Marcin Chludziński, Twitter