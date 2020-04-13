Перший рейс після модернізації: літак “Мрія” доправить в Європу медвантаж із Китаю

Найбільший у світі транспортний літак Ан-225 «Мрія» здійснив перший рейс після модернізації.

Про це повідомляє державний концерн "Укроборонпром" на своїй сторінці у Facebook.

«Наші долетіли. Екіпаж "Мрії" передає вітання з Китаю! Звідки, вже з гуманітарним вантажем на борту, літак попрямує до Європи в рамках програми SALIS», - йдеться у повідомленні.

Як зазначає АрміяInform, "Мрія" стала уже шостим повітряним судном авіакомпанії Антонова Antonov Company, що залучені до перевезення життєво важливих вантажів для боротьби з COVID-19.

Частину цих рейсів п’ять літаків Ан-124-100 «Руслан» виконують в рамках програми стратегічного вантажоперевезення SALIS (Strategic Airlift Interim Solution) в інтересах НАТО і ЄС.

Як повідомлялося, станом на ранок 13 квітня загальне число заражень коронавірусом у світі становить 1 853 517. Кількість смертей від цієї хвороби досягла 114 257. А число тих, хто вже вилікувалися – 423 729. У трійку найбільш вражених хворобою країн входять США (560 433 випадки), Іспанія (166 831 випадок), та Італія (156 363 випадки).

В Україні 3102 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 93 летальні, 97 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 325 нових випадків.