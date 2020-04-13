Від COVID-19 помер співробітник Єврокомісії

Один із співробітників Генерального директорату з досліджень та інновацій Єврокомісії помер напередодні від коронавірусу.

Про це у понеділок у Twitter повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«З глибоким сумом повідомляю, що вчора помер відданий член персоналу Єврокомісії, який захворів на COVID-19. Висловлюю сердечне співчуття його родині, мої думки також з його колегами з ERCEA (Виконавче агентство Європейської ради з досліджень) та усьому Генеральному директорату з досліджень та інновацій», - йдеться у повідомленні президента Єврокомісії.

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Як повідомлялося, у світі станом на 13 квітня, за даними worldometers, зафіксовано 1,878,603 випадків коронавірусу. Померли 116 830 осіб, одужали – 436 011.