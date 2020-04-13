Кількість випадків коронавірусу у Балтії перевищила 3 ​​тисячі

Кількість інфікованих COVID-19 у країнах Балтії зросла до 3047 осіб.

Найбільше хворих - в Естонії, 1332, повідомляється на сайті Департаменту здоров'я Естонії.

За добу в країні виявлено 24 нові випадки зараження коронавірусом, кількість хворих зросла до 1332 осіб. Минулого дня зафіксовано 2 випадки смерті від коронавірусу (59-річний чоловік і жінка 75 років), раніше померли 25 осіб.

Як повідомляє МОЗ Литви, в країні зареєстровано вже 1062 випадки COVID-19. За добу медики підтвердили 9 нових випадків коронавірусу після отримання результатів 791 тесту. З початку пандемії їх було проведено 41 503.

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У понеділок з 20:00 припиняє діяти заборона на рух між містами Литви, введена на час святкування Великодня.

За інформацією Центру профілактики і контролю захворювань Латвії (SPKC), за минулу добу коронавірус підтверджено у 2 осіб. Кількість інфікованих у країні досягла 653. Згідно з даними латвійської Національної служби охорони здоров'я, 44 пацієнтів госпіталізовано, в тому числі 41 з помірним перебігом захворювання, 3 - з важким. За день в країні було проведено 562 обстеження на наявність COVID-19, за весь час - 28 776 обстежень.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 13 квітня в Україні зафіксовано 3102 випадки COVID-19, за добу захворіли 325 осіб.