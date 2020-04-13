Вірменія на місяць продовжила надзвичайний стан

Уряд Вірменії через пандемію коронавірусу COVID-19 продовжив режим надзвичайного стану в країні ще на 30 днів.

Про це повідомляє News.am.

«У Вірменії режим надзвичайного стану продовжено ще на 30 днів. Відповідне рішення 13 квітня ухвалене на позачерговому засіданні уряду», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що режим надзвичайного стану у Вірменії діє з 16 березня.

Міністр юстиції Вірменії Рустам Бадасян пояснив, що крім усього іншого, під час надзвичайного стану в деяких випадках буде обмежено можливість накладення арешту Службою примусового виконання судових актів.

Раніше міністр охорони здоров'я республіки Арсен Торосян заявив, що осередки поширення коронавірусу (COVID-19) вийшли з-під контролю влади Вірменії.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldоmeters на ранок 13 квітня, в світі 1 853 183 особи заразилися коронавірусом SARS-CoV-2. З них 114 248 пацієнтів померли, та 423 625 - одужали.