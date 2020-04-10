Вірменський міністр заявляє, що поширення COVID-19 у країні вийшло з-під контролю

Осередки поширення коронавірусу (COVID-19) на сьогоднішній день вийшли з-під контролю влади Вірменії.

Про це заявив у п'ятницю міністр охорони здоров'я республіки Арсен Торосян, повідомляє агентство «Новини-Вірменія».

«Говорити про уповільнення поширення коронавірусу в Вірменії ще зарано. Ми не можемо заявити, що поширення на 100% зупинено. Раніше у Вірменії щодня реєструвалося 50 випадків коронавірусу, але всі з одного джерела. А зараз виявляються 16, 20, 30 випадків, але з 10-20 різних джерел», - сказав він.

За словами Торосяна, основне завдання в умовах, що склалися, - знайти всі можливі випадки, виконати ті самі дії: перевірити, підтвердити, ізолювати всіх, хто вступив в контакт із зараженими.

"Ми повинні робити це, допоки у нас є сили. Коли вони вичерпаються, то призупинимо деякі дії, залишивши лише тестування і лікування, не будемо ізолювати, бо це буде безглуздо", - сказав він.

Наголошується, що режим надзвичайного стану з метою припинення поширення коронавірусу діє у Вірменії з 16 березня по 14 квітня. Обмеження на вільне пересування і деякі види економічної діяльності в Вірменії в умовах надзвичайного стану (раніше запроваджені на період з 24 до 31 березня) продовжені до 12 квітня включно.

Станом на 10-е квітня у Вірменії зафіксовано 937 підтверджених випадків коронавірусу. Вилікувалися 149 пацієнтів, 12 осіб померли.

Згідно з даними Wordometer, у світі підтверджено 1 619 051 випадок коронавірусу, зокрема 96 966 смертей від ускладнень і 365 847 випадків одужання.