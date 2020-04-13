У Франції за добу померли 315 осіб, 6485 - у реанімації

У Франції за 24 години в лікарнях зафіксовано 315 нових смертей, 6485 осіб перебуває у відділеннях інтенсивної терапії.

Про це йдеться в офіційному повідомленні міністерства охорони здоров‘я країни, оприлюдненому в Twitter.

«# Коронавірус # Covid19 31826 осіб – госпіталізовано, 6845 серйозних пацієнтів в реанімації, 27886 осіб залишили лікарні, одужавши. За 24 години в лікарнях зафіксовано 315 нових смертей. У медико-соціальних закладах зафіксовано 5140 смертей від початку епідемії», - йдеться у повідомленні.

Загалом у Франції з 1 березня підтверджено 95403 випадки захворювання. 31 826 людей все ще госпіталізовані та 1688 – лише за 24 години.

У міністерстві повідомили, що четвертий день поспіль до лікарень потрапляє менше людей, ніж у попередні дні. Зокрема, напередодні до медичних закладів прибуло на 35 осіб менше, ніж днем раніше. Загальна кількість померлих з 1 березня у Франції становила 14 393 людини.

Як повідомлялось, із 17 березня у Франції діє жорсткий режим карантину. Нині він продовжений до 15 квітня. Очікується, що у понеділок президент Франції Еммануель Макрон оголосить про продовження режиму карантину та введення нових заходів протидії пандемії коронавірусу.

Згідно з урядовим декретом, заборонені групові зібрання людей. Громадяни зобов'язані перебувати на «домашньому» карантині і залишати домівки лише за нагальних потреб, які чітко визначені правилами. На кожний вихід треба заповнювати спеціальну паперову форму або активізувати онлайн QR-код із зазначенням персональних даних, адреси перебування під час карантину, дати і часу залишення місця проживання.

За порушення режиму – штраф у 135 євро або позбавлення волі на строк у декілька місяців.