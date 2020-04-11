Прийняття довгострокового бюджету ЄС допоможе подолати кризу, спричинену пандемією – президент Євроради

Своєчасне погодження довгострокового бюджету ЄС має критично важливе значення для успішності ініціатив Єврогрупи у боротьбі із кризою, спричиненою пандемією коронавірусу.

На цьому наголосив президент Європейської ради Шарль Мішель, заяву якого оприлюднено на сайті Євроради.

"Настав час, щоб закласти основу для економічного відновлення. Цей план перезапустить наші економіки та сприятиме рівному розвитку. Бюджет ЄС відіграватиме у цьому важливу роль. Разом з президентом Єврокомісії я працюю над "дорожньою картою" та планом дій, щоб повернути ЄС на шлях потужного зростання на основі "зеленої" та цифрової стратегії", - зауважив Мішель.

Він повідомив про те, що згадані пропозиції будуть представлені під час відеоконференції за участю членів Європейської Ради 23 квітня поточного року.

Як повідомлялося, у четвер Єврогрупа погодила фінансові заходи з реагування на кризу COVID-19 в обсязі 540 мільярдів євро. Міністри фінансів країн ЄС оголосили про створення трьох загальноєвропейських «мереж безпеки» на додаток до заходів, яких вживають національні уряди. Перша передбачає створення інструменту «SURE» ємністю 100 мільярдів євро для збереження робочих місць.

Друга стосується збереження ліквідності економічних суб’єктів та відкриття кредитної лінії Європейського інвестиційного банку на 200 мільярдів євро.

Третя передбачає створення спільного фонду Кризової підтримки в умовах пандемії з розрахунку 2 відсотки від ВНП країн-членів, що в абсолютних цифрах становить 240 мільярдів євро.