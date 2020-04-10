У Москві через коронавірус з наступного тижня вводять пропускний режим

Наступного тижня в зв'язку з ускладненням епідеміологічної ситуації з коронавірусом для пересування по Москві поступово запроваджуватиметься система пропусків.

Про це заявив мер Сергій Собянін у зверненні до москвичів, опублікованому на його сайті.

"На першому етапі запровадимо його для поїздок на роботу. На другому етапі - для поїздок з іншою метою. І на третьому етапі - якщо знадобиться - пересування всередині району. Про строки запровадження кожного з етапів повідомимо додатково", - сказав Собянін.

Він уточнив, що пропускна система матиме заявний характер, але міська влада залишає за собою право перевірити достовірність наданих відомостей (пізніше ЗМІ уточнили, що йдеться про цифрові пропуски).

За словами мера, найближчими днями і тижнями на москвичів "чекають важкі випробування".

Собянін також оголосив, що з 13 квітня в зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом у місті обмежується або припиняється робота більшості міських організацій, "на тиждень з можливим продовженням".

Він зазначив, що епідеміологічна ситуація з COVID-19 у Москві починаючи з понеділка погіршується: "Йде швидке зростання важких хворих з пневмонією. Якщо раніше в лікарні щодня надходило близько 500 осіб, то сьогодні - вже 1300".

Режим самоізоляції в місті посилили після того, як у перші дні, оголошені неробочими, москвичі вийшли на прогулянки і поїхали на шашлики, як стверджували джерела різних ЗМІ в мерії. З 3 квітня було тільки запроваджено електронне стеження за жителями міста, які заразилися коронавірусом і були зобов'язані дотримуватися карантину вдома.