COVID-19 відкоригував меню у Китаї: оновлюють список тварин, яких можна їсти

COVID-19 відкоригував меню у Китаї: оновлюють список тварин, яких можна їсти

Укрінформ
Уряд Китаю опублікував новий проєкт списку домашньої худоби, яку можна розводити на мʼясо після пандемії коронавірусу, що, ймовірно, походить від диких тварин, які продавалися на ринку морепродуктів в Ухані.

Про це повідомляє CNN.

«Міністерство сільського господарства Китаю оприлюднило проєкт списку тварин, які вважаються придатними для використання як домашня худоба, включаючи свиней, корів, курей та овець, а також "особливу худобу", наприклад, окремі види оленів, альпаків і страусів», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що два види лисиць, єнотів і норок можна розводити як домашню худобу, але не їсти.

Водночас у новому переліку не згадують про тварин, які, на думку вчених, передали коронавірус людям: панголіни, кажани та вівери.

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Варто зазначити, що собаки також відсутні в цьому списку. Якщо новий перелік набуде чинності, це призведе до першої в Китаї заборони на споживання цих тварин.

Проєкт остаточно ще не доопрацьований, і громадськість до 8 травня має надати зворотній звʼязок.

Як повідомляв Укрінформ, першим хворим на коронавірус у китайському місті Ухань була продавчиня креветок на місцевому ринку морепродуктів.

Станом на ранок 10 квітня у світі підтверджено 1 604 855 випадків коронавірусу, з них 95 738 летальних, 356 673 людини одужало.

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