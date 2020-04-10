У 93 співробітників Ради Європи підозрюють коронавірус – джерело

У секретаріаті Ради Європи на COVID-19 можуть хворіти 93 співробітники.

Про це власному кореспонденту Укрінформу у Страсбурзі повідомили у європейських дипломатичних колах.

За словами співрозмовника агентства, 93 співробітники секретаріату Ради Європи можуть хворіти на COVID-19.

Він додав, що 87,8% співробітників Ради Європи працюють у дистанційному режимі.

Як повідомлялося, через карантин у Франції, у Раді Європи скасовані усі публічні заходи, включаючи весняну сесію Парламентської асамблеї. В обмеженому режимі також працює Європейський суд з прав людини.

За попередню добу у Франції зафіксовано 86 334 випадків інфікування COVID-19 (4 286 за добу); 12 210 людей померли (424 летальні випадки упродовж доби).