Кількість випадків COVID-19 у країнах Балтії зросла до 2869

Кількість інфікованих новим коронавірусом у країнах Балтії зросла до 2869 осіб.

Найбільше інфікованих в Естонії - 1258, повідомляє сайт Департаменту здоров'я Естонії.

За добу в країні виявлено 51 новий випадок зараження коронавірусом, кількість хворих зросла до 1258 осіб. Станом на четвер 138 осіб потребують стаціонарного лікування, 9 з яких перебувають на контрольованому диханні. 93 осіб з лікарень виписано. За минулий день не було випадків від смерті через коронавірус, раніше померло 24. Найбільша кількість інфікованих - у віковій групі 55-59 років (11%), 45-49 років (10%), 50-54 роки (10%) .

Як повідомляє МОЗ Литви, в країні зафіксовано вже 999 випадків COVID-19. За добу медики підтвердили 44 нових випадки коронавірусу після отримання результатів 3242 тестів. З початку пандемії їх було проведено 36 051.

Понад три чверті хворих доводиться на три найбільших міста країни: Вільнюс (539), Клайпеда (150), Каунас (86).

За інформацією Центру профілактики і контролю захворювань Латвії (SPKC), за минулу добу коронавірус підтверджено у 23 тестованих. Кількість інфікованих сягнула 612. Згідно з даними латвійської Національної служби охорони здоров'я 35 пацієнтів госпіталізовано, в тому числі 32 з помірним перебігом захворювання, 3 - з тяжким. За день в країні було проведено 1198 обстежень на наявність Covid-19, за весь час - 26 656 обстежень.

Фото: АА