Японія розширює режим надзвичайної ситуації ще на кілька префектур

Влада японських префектур Кіото та Айті має намір запровадити на своїй території режим надзвичайної ситуації.

Про це повідомляє Kyodo.

«Уряд префектури Кіото має намір просити центральний уряд додати його до регіонів, що перебувають під режимом надзвичайної ситуації у зв'язку з епідемією коронавірусу», - йдеться у повідомленні.

Префектура центральної Японії Айті вже попросила центральний уряд включити себе до списку територій, що перебувають під режимом НС.

Крім того, губернатор префектури Гіфу також видав власний указ про НС, проте видання зазначає, що він не має правового підґрунтя, на відміну від декларацій центрального уряду.

Після додавання до списку декларації від центрального уряду губернатори префектур мають право експропріювати приватні землі і будівлі для використання в боротьбі з вірусом, реквізувати медичне приладдя і продукти харчування у компаній, які відмовляються продавати їх, і штрафувати тих, хто не дотримується умов НС.

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