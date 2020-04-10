У Японії припускають, що хворих може бути вдесятеро більше, ніж фіксує статистика

Кількість реальних випадків зараження коронавірусом у Японії може вдесятеро перевищувати дані офіційної статистики.

Таке припущення зробив колишній міністр охорони здоров'я Японії та ексгубернатор Токіо Йоїчі Масузо повідомляє UPI.

"Колишній очільник МОЗ Японії заявляє, що кількість випадків коронавірусу в його країні може бути в вдесятеро більшою, ніж показують офіційні підрахунки", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Масузо розкритикував уряд, який, на його думку, ігнорує попередження та зволікає із заходами протидії поширенню коронавірусу.

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Зокрема, ексміністр заявив, що він особисто закликав уряд зробити ПЛР-тестування широкодоступним для громадян, але чинний уряд не пішов на це. На думку Масузо це може призвести до того, що фактична кількість випадків коронавірусу в Японії може бути навіть не в 10 разів, а "на ще один нуль" вищою за офіційну статистику.

За останніми даними, в Японії підтверджено 4768 випадків Covid-19 та 99 смертей унаслідок хвороби.

Фото: АА