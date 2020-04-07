Японія оголосила надзвичайний стан

Уряд Японії запровадив у країні надзвичайний стан на один місяць через пандемію коронавірусу (COVID-19).

Про це повідомляє Mainichi.

«Прем’єр-міністр Шинзо Абе оголосив надзвичайний стан 7 квітня у той час як кількість нових випадків коронавірусу продовжує зростати у Японії», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє газета, надзвичайний стан запроваджується сьогодні о півночі за місцевим часом, і триватиме один місяць.

Зазначається, що НС діятиме не по всій країні, а лише у столиці Токіо та префектурах Сайтама, Чиба, Канагава, Осака, Хіого та Фукуока.

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За даними Worldmeters, у Японії нині всього 3 906 випадків нового коронавірусу, з них 92 летальні.

Станом на ранок вівторка 7 квітня у світі всього зафіксовано майже 1,35 мільйона випадків інфікування COVID-19, включаючи до 75 тисяч загиблих та понад 285 тисяч тих, хто одужали.

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