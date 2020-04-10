ЄС закликав покарати режим Асада за хімічні атаки

Високий представник ЄС Жозеп Боррель висловив глибоке занепокоєння у зв’язку з новою інформацією про злочини режиму Асада, оприлюдненою в доповіді Міжнародної групи з розслідування та ідентифікації.

Текст заяви Борреля оприлюднено на сайті Європейської ради.

«Ми повністю підтримуємо результати розслідування, що містяться у доповіді, та з глибоким занепокоєнням сприймаємо її висновки. Євросоюз суворо засуджує використання хімічної зброї ВПС Сирії, про що йдеться у доповіді. Ті, чия відповідальність за використання хімічної зброї була ідентифікована, мають бути притягнуті до відповідальності за ці ганебні дії», - наголосив Боррель.

За його словами, така відповідальність є важливою, щоб не допустити повернення до застосування хімічної зброї, що за будь-яких обставин є порушенням міжнародного законодавства та належить до найтяжчих міжнародних правопорушень – військових злочинів та злочинів проти людства.

Високий представник ЄС окремо наголосив, що безкарність за такі злочини є неприпустимою, і заявив, що очікує суворої реакції на нові дані з боку країн-учасниць Конвенції за заборону хімічної зброї.

«Євросоюз вже застосовує обмежувальні заходи проти високопоставлених сирійських офіційних осіб та науковців за їхню роль у розробці та використанні хімічної зброї, і готовий зважитися на подальші відповідні заходи», - заявив Боррель.

Він підкреслив, що ЄС залишається твердим у підтримці Конвенції за заборону хімічної зброї, яка є ключовим інструментом міжнародного контролю над озброєнням. Євросоюз на найвищому рівні готовий підтримувати зусилля Організації за заборону хімічної зброї (ОЗХЗ) у виконанні рішення країн-членів від червня 2018 року щодо ідентифікації винних у використанні такої зброї в Сирії.

Як повідомлялося, слідча група ОЗХЗ оприлюднила 8 квітня доповідь. У документі, зокрема, зазначається: "Є обґрунтовані підстави вважати, що застосування зарину як хімічної зброї в районі міста Латаміна у 2017 році, а також хлорину було здійснено особами зі складу військово-повітряних сил Сирії".

При цьому вказується, що для хімічної атаки використовувалися літаки російського виробництва Су-22 і гелікоптери, надані режиму Асада Росією.

Раніше ОЗХЗ підтвердила лише факти хімічних атак, однак, не могла визначити виконавців. Після створення спеціальної слідчої групи, організація встановила причетних до незаконної військової операції.

Пежим Башара Асада, а також Росія, яка його підтримує, неодноразово заперечували застосування хімічної зброї та звинувачували (у тому числі в ООН) сирійську опозицію в інсценування нападів.