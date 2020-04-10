Фінляндія виділяє понад €4 мільярди на мінімізацію збитків від "коронакризи"

Уряд Фінляндії заявив про намір виділити понад 4 млрд євро для підтримки економіки країни у зв'язку з глобальною пандемією Covid-19.

Про це повідомляє Yle.

«Уряд представив проєкт додаткового бюджету, який спрямований на мінімізацію збитків від коронавірусу. Розмір пакету становить 4,1 млрд євро», - йдеться в повідомленні.

За словами прем'єр-міністра Санни Марін, на підтримку підприємств буде виділено додатково 1 мільярд євро. Муніципалітети отримають загалом 1,5 млрд. Ще 600 млн євро передбачено на придбання захисних засобів, медичного обладнання та ліків.

Міністр фінансів Катрі Кулмуні підкреслила, що в короткостроковій перспективі держава візьме нові кредити на суму 10 мільярдів євро.

Читайте також: Посольство Фінляндії не підтверджує інформацію про чартери для українських заробітчан

Своєю чергою міністр освіти Лі Андерссон повідомила, що батьки, які через епідемію мусили взяти відпустку без збереження зарплати для догляду за маленькими дітьми, можуть отримати допомогу в розмірі 723 євро на місяць. Окрім того, на підтримку культури і спорту буде виділено 60 мільйонів євро.

За останніми даними, у Фінляндії підтверджено 2487 випадків корона вірусу, з них 40 – летальних. 300 хворих одужали.