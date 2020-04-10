Виробників медичних засобів захисту у Франції звільнили від ПДВ

В умовах епідемії Covid-19 влада Франції звільнила виробників, а також імпортерів засобів індивідуального захисту від сплати податку на додану вартість.

Про таке рішення оголосило міністерство економіки і фінансів країни, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Компанії, які постачають санітарні засоби (маски, гелі, захисний одяг і респіратори) до медичних закладів, соціальних і медико-соціальних установ, де перебувають особи похилого віку, люди з інвалідністю, або такі, що страждають від хронічних захворювань, будуть звільнені від податку на додану вартість, який сплачується під час закупівель або виробництва таких матеріалів», - заявили у французькому уряді.

Такий режим запроваджується заднім числом - з 8 квітня, уточнили у міністерстві.

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За останніми даними, у Франції зафіксовано 82 048 випадків інфікування Covid-19. 10 869 хворих померли, у тому числі 562 протягом останньої доби.