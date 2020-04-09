Франція може продовжити карантин

У Франції продовжать карантин, запроваджений поки що до 15 квітня.

Про це телеканалу BFM.TV повідомили в Єлисейському палаці, інформує власний кореспондент Укрінформу.

«Карантин буде продовжено після 15 квітня. Наступного понеділка Еммануель Макрон представить заходи боротьби проти коронавірусу», - анонсували в адміністрації президента Франції.

Період продовження карантину не називається.

Станом на 8 квітня у Франції зафіксовано 82 048 випадків інфікування COVID-19 (3 881 за добу); 10 869 осіб померли (562 летальні випадки упродовж доби).

Як повідомлялось, із 17 березня у Франції діє жорсткий режим карантину.

Згідно з урядовим декретом, заборонені групові зібрання людей. Громадяни зобов'язані перебувати на «домашньому» карантині і залишати домівки лише за нагальних потреб, які чітко визначені правилами. На кожний вихід треба заповнювати спеціальну паперову форму або активізувати онлайн QR-код із зазначенням персональних даних, адреси перебування під час карантину, дати і часу залишення місця проживання.

За порушення режиму – штраф у 135 євро або позбавлення волі на строк у кілька місяців.

Уряд країни висунув громадянам вимогу не залишати домівок та не подорожувати, у тому числі за кордон, під час Великодніх свят і канікул. До контролю епідеміологічної ситуації впродовж цього тижня Міністерство внутрішніх справ залучило 160 тис. поліцейських і жандармів.

Фото: АА