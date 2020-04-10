Канада очікує пік епідемії наприкінці весни - Трюдо

Епідемія коронавірусу в Канаді сягне піка найімовірніше наприкінці весни.

Про це на прес-конференції в Оттаві заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, передає кореспондент Укрінформу.

“Зараз наша система охорони здоров’я справляється. Утім, ми перебуваємо на роздоріжжі між найкращим та найгіршим можливим розвитком подій. Досягти найбільш сприятливого перебігу буде непросто для всіх нас. Перший пік, вершина кривої захворювань може настати наприкінці весни, а перша хвиля пандемії може завершитися влітку”, - розповів Трюдо.

За його словами, після того як первинний спалах піде на спад, протягом наступних місяців з високою ймовірністю виникатимуть менші.

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“Навіть після того як ми пройдемо цю першу хвилю, нам необхідно буде залишатися обачними та продовжувати різноманітні заходи. Звична ситуація, яка була раніше, повністю не настане, поки ми не розробимо вакцину від вірусу - а до цього може бути ще дуже далеко”, - наголосив прем'єр Канади.

Він зазначив, що пандемія Covid-19 прийшла до Канади пізніше, ніж до інших країн: “Це означає, що ми маємо змогу визначити, якою буде наша країна протягом наступних тижнів і місяців”.

Трюдо констатував, що подолання пандемії потребуватиме “місяців постійних цілеспрямованих зусиль”.

“Нам слід дотримуватися фізичного дистанціонування, залишатися вдома та мити руки. Це допоможе. Це дозволить максимально знизити кількість померлих, яких може бути від 4 до 44 тисяч”, - підсумував канадський лідер.

За останніми даними, кількість підтверджених випадків Covid-19 у Канаді перевищила 20 тисяч. Пов’язані із недугою ускладнення забрали 461 життя.