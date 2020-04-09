Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо вперше перерве самоізоляцію та проведе засідання уряду.

Про це Трюдо розповів на прес-конференції в Оттаві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Сьогодні відбудеться засідання кабінету міністрів. Як завжди, більшість членів уряду перебуватимуть на телефонному зв’язку, а я особисто відвідаю це засідання для обговорення наступних кроків (у боротьбі з пандемією Covid-19 - ред.)”, - пояснив Трюдо.

Він додав, що більшість часу все одно працюватиме з дому.

“Іноді проходитимуть стратегічні зустрічі чи інші особливі події, для участі в яких я їздитиму в офіс, дотримуючись усіх засторог. Однак більша частина моєї роботи й надалі виконуватиметься з дому телефоном”, - зазначив Трюдо.

Нагадаємо: глава канадського уряду перебував у самоізоляції з 12 березня, коли у його дружини виявили Covid-19. Згодом дружина одужала та разом із трьома дітьми переїхала до іншої резиденції.

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За останніми даними, у Канаді виявили більше 18 тис. випадків інфікування коронавірусом, 401 особа померла.