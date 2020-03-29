Дружина Трюдо вилікувалася від коронавірусу

Дружина прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, Софі, одужала від коронавірусу.

Про це вона повідомила у Facebook.

«Я почуваюся набагато ліпше та вже отримала підтвердження свого одужання від мого лікаря і Міністерства охорони здоров'я», – написала Трюдо.

Як повідомлялося, 13 березня у дружини Трюдо виявили коронавірус, через що прем'єр-міністр Канади два тижні перебував на карантині разом із дружиною. Трюдо скасував низку заходів, запланованих на цей час, та проводив брифінги й зустрічі у телефонному режимі або онлайн.

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Наразі у Канаді зафіксовано більше 5 тисяч випадків коронавірусу, з них 60 летальні, 508 людей одужали.

За даними Worldmeters, у світі станом на ранок 29 березня зафіксовано 664 318 випадків коронавірусу, з них 30 890 летальних, 142 368 осіб одужали.