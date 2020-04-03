Трюдо не виключає, що за канадцями почнуть стежити через смартфони

Трюдо не виключає, що за канадцями почнуть стежити через смартфони

Укрінформ
Влада Канади поки ще не збирає інформацію з мобільних пристроїв громадян для контролю за дотриманням карантинних заходів, однак не відкидає такої можливості у майбутньому.

Про це на пресконференції заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, передає кореспондент Укрінформу.

“Ми розуміємо, що під час надзвичайної ситуації маємо робити певні кроки, на які не йшли б у звичайних умовах. Утім, наскільки мені відомо, наразі ми не розглядаємо цього. Однак ми залишаємо на столі усі варіанти дій для підтримки безпеки канадців у ці виняткові часи”, - відповів Трюдо на запитання про намір уряду використовувати геолокаційні дані мобільних пристроїв громадян.

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Прем'єра підтримала головний санітарний лікар Канади Тереза Там, водночас наголосивши на потребі захисту особистих даних.

“Є багато інноваційних підходів, до яких слід уважніше придивитися з погляду етики, потреби захисту особистих даних тощо. Останнім часом з’являється багато інновацій”, - зауважила Там.

Ідею відстежувати пересування осіб, у яких виявили Covid-19, публічно обговорював нещодавно і Франсуа Лего, прем’єр-міністр провінції Квебек, яка найбільше потерпає від коронавірусу. Утім, офіційно про жодні кроки у цьому напрямі поки що не оголошено.

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За останніми даними, у Канаді підтверджено 10 114 випадків інфікування Covid-19. Недуга забрала 127 життів.

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