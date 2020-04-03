Трюдо не виключає, що за канадцями почнуть стежити через смартфони

Влада Канади поки ще не збирає інформацію з мобільних пристроїв громадян для контролю за дотриманням карантинних заходів, однак не відкидає такої можливості у майбутньому.

Про це на пресконференції заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, передає кореспондент Укрінформу.

“Ми розуміємо, що під час надзвичайної ситуації маємо робити певні кроки, на які не йшли б у звичайних умовах. Утім, наскільки мені відомо, наразі ми не розглядаємо цього. Однак ми залишаємо на столі усі варіанти дій для підтримки безпеки канадців у ці виняткові часи”, - відповів Трюдо на запитання про намір уряду використовувати геолокаційні дані мобільних пристроїв громадян.

Прем'єра підтримала головний санітарний лікар Канади Тереза Там, водночас наголосивши на потребі захисту особистих даних.

“Є багато інноваційних підходів, до яких слід уважніше придивитися з погляду етики, потреби захисту особистих даних тощо. Останнім часом з’являється багато інновацій”, - зауважила Там.

Ідею відстежувати пересування осіб, у яких виявили Covid-19, публічно обговорював нещодавно і Франсуа Лего, прем’єр-міністр провінції Квебек, яка найбільше потерпає від коронавірусу. Утім, офіційно про жодні кроки у цьому напрямі поки що не оголошено.

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За останніми даними, у Канаді підтверджено 10 114 випадків інфікування Covid-19. Недуга забрала 127 життів.