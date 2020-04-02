Канада закупить захисне спорядження для медиків на $2 мільярди

Федеральний уряд Канади виділив 2 млрд доларів (1,4 млрд дол. США) на оптову закупівлю захисного медичного спорядження для боротьби з коронавірусом.

Про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Наш уряд виділяє $2 млрд на закупівлю індивідуального захисного спорядження… Йдеться про таку продукцію, як маски та щитки для обличчя, рукавички, системи штучної вентиляції легень, набори для тестування й дезінфектори для рук”, - зазначив Трюдо.

За його словами, пріоритетом для уряду є максимальний захист працівників медичної сфери.

“Персональне захисне спорядження – ключова річ для захисту наших медиків, які перебувають на передовій цієї боротьби. Ми цілодобово працюємо над отриманням необхідних постачань. Ми координуємо роботу з провінціями й територіями, департаментом охорони здоров’я та експертами, аби забезпечити медиків усім необхідним”, - наголосив канадський лідер.

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Він додав, що уряд очікує кілька постачань протягом наступних днів та пообіцяв “продовжувати невтомно працювати, аби доставити ці речі туди, де їх потребують”.

Трюдо пояснив, що досі систему охорони здоров’я Канади не спіткав дефіцит, однак їй слід готуватися до найгірших сценаріїв перебігу епідемії, запасаючись усім необхідним.